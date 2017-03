DRAMA Deze Finse tragikomedie volgt een Syrische asielzoeker die per vrachtschip in de dokken van Helsinki arriveert: ‘Goedemiddag, ik zoek asiel in Finland,’ verklaart hij in het politiekantoor. Het kurkdroge antwoord van de agent maakt – samen met de volmaakt uitgestreken gezichten van de acteurs – onmiddellijk duidelijk dat we in een film van Aki Kaurismäki zitten: ‘U bent niet de eerste. Welkom.’ Yep: laat het aan Kaurismäki, die oude Finse drinkebroer, over om rond de vluchtelingenkwestie een film te maken waarin het pessimisme, het cynisme en de rauwheid het voor één keer moeten afleggen tegen de compassie, de poëzie én de humor; in de restaurantscène, waarin een groep Japanners als sushi vermomde gerookte haring krijgen voorgeschoteld – ‘Wasabi zal de zoute smaak verbergen’ – komt de cineast zelfs in de buurt van de pure slapstick. Uit ‘The Other Side of Hope’ valt ook te leren dat de melancholische asielzoekers altijd de eersten zijn om te worden teruggestuurd. Klopt dat, Theo?