KOMEDIE In ‘Paris pieds nus’ belanden de twee onuitsprekelijk leuke hoofdpersonages, de dakloze donjuan Dom (Dominique Abel) en de uit het gure Canada afkomstige Fiona (Fiona Gordon), in een zomers Parijs in een aaneenschakeling van burleske gags. En nu hebt u twee keuzemogelijkheden. Wie nog nooit eerder heeft kennisgemaakt met de aparte cinema van Abel & Gordon (hun perfect gechoreografeerde slapstick, hun uitgekiende beeldkaders), staat een heerlijke ontdekking te wachten. Wie hun werk wél kent (‘L’Iceberg’, ‘Rumba’, ‘La fée’) zal in het beste geval het fijne gevoel hebben twee bevriende artiesten terug te zien, en in het slechtste geval met een lichte pijn in het hart moeten vaststellen dat ‘Paris pieds nus’, gezien het hoge aantal flauwe grappen, tot hun minder geïnspireerde werk behoort. Maar één ding is zeker: de manier waarop die restaurantgangers op en neer zitten te wippen op de maat van die bonzende basdreun, zal iederéén aan het gniffelen brengen.