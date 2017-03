DOCU Fijne hotspot in Brooklyn: de Park Slope Food Coop, een supermarkt waar je tegen belachelijk lage prijzen de heerlijkste mondvoorraad kunt kopen. Maar pas op: wie in de Food Coop boodschappen wil doen, moet er ook wérken. De Food Coop is immers een – de kapitalisten onder u mogen nú beginnen te kokhalzen – coöperatieve supermarkt: de klanten zijn tevens de eigenaars, en wie lid wil worden, is verplicht om tweeënhalf uur per maand de boel mee draaiende te houden. Behalve een boeiend sociaal experiment vormt de Food Coop ook – toch naar Amerikaanse maatstaven – een behoorlijk uniek economisch systeem: de meeste producten komen van lokale boeren; de eetwaren zijn altijd dagvers; en het afval wordt netjes gecomposteerd. Al die mensen, van verschillende rassen en standen, gezamenlijk hun schouders zien zetten onder dit mooie initiatief, maakte ons gewoon blij: mochten wij in New York wonen, we werden meteen lid. Die Ryan Gosling-lookalike achter kassa drie? Uw dienaar!