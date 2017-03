Laten we eerlijk wezen: zo iconisch of memorabel was die uit de jaren 70 en 80 daterende, rond twee flikken van de Californische Highway Patrol draaiende televisieserie niet. In onze herinnering bestaat de doorsnee aflevering van ‘ChiPs’ vooral uit beelden van Jon Baker (Larry Wilcox) en Frank ‘Ponch’ Poncherello (Erik Estrada) die elkaar al zoevend over de freeway vanonder die lullige helmpjes van hen schaapachtig toelachen, afgewisseld met close-ups van leren laarzen, zonnebrillen, uitlaatpijpen en gehandschoende vingers die gashendels dichtknijpen.