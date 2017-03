Oud worden: het is een rampspoed die geen enkele mens achter zich kan laten. Ook de hoofdfiguur uit het op een roman van Julian Barnes gebaseerde ‘The Sense of an Ending’ ontsnapt er niet aan. Tony Webster (Jim Broadbent), een gepensioneerde handelaar in tweedehandse fototoestellen van Leica, is in zijn leven op dat oudvaderlijke punt gekomen dat hij alle linies is gepasseerd – getrouwd, kind gekregen, gescheiden – en dat hij aan de ontbijttafel op zijn gemak naar klassieke muziek kan luisteren terwijl hij rustig een kop koffie drinkt en bedachtzaam in The Guardian zit te bladeren: allang geen man in wording meer, maar een volledig voltooid mens. Of knaagt er nog iets onder dat gerijpte vel van hem? ‘Wat nog te verwachten van het leven?’ zo horen we Tony mijmeren. ‘Passen je gevoelens zich aan je leeftijd aan?’