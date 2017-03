The Boss Baby

De nieuwe animatiefilm uit de DreamWorks-stal lijkt zich te richten tot twee totaal verschillende doelgroepen. De ukken onder u zullen zich kunnen verliezen in de snel bewegende kleurtekeningen, en diegenen onder u die ervaring hebben met papflesjes, fopspenen en kwijlslierten, zullen beslist kunnen gniffelen met de scènes waarin de kersverse baby in het gezin zich gedraagt als een dictator die zijn ouders vrolijk naar zijn pijpen laat dansen. De makers hebben het voelbaar lastig om het knotsgekke basisidee (die nieuwe baby blijkt een hooghartige undercoverspion die onder zijn luier zwarte sokophouders draagt) aannemelijk te maken (speelt het hele verhaal zich nu af in de fantasie van die grotere broer of niet?). Maar de waarheid gebiedt ons om te zeggen dat de ‘Vraag niet waar de fopspeen zat, maar waar ze je heen zal brengen’-oneliner en de scènes met de Elvissen op de luchthaven ons warempel aan het lachen hebben gebracht. Wij behoren dan ook tot doelgroep nummer één.