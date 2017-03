Toen uitlekte dat de rol van de Major – een Aziatische vechtcyborg met een menselijk brein – zou worden vertolkt door de niet zo Aziatische Scarlett Johansson, schoten de Japanners in een collectieve colère: whitewashing! Zelf zijn we niet zo streng in de leer – het zou nog cool zijn mocht de rol van tante Sidonia in de Hollywoodverfilming van ‘Het eiland Amoras’ naar Viola Davis gaan – maar deze keer hebben de criticasters gelijk: Johansson als één van de beroemdste personages uit de Japanse mangacultuur? It doesn’t compute. Komt daarbij dat de futuristische cityscapes veel te fake ogen, dat de shoot-outs veel te geesteloos in beeld zijn gezet, en dat Johansson de Major té nadrukkelijk speelt als een machine, terwijl het punt net is dat je in haar ogen de echo’s van een ziel zou moeten kunnen zien. Toch één campy moment: de twee booswichten die de aan een paal vastgeklonken Scarlett prikken met een stroomstok. Kinky!