Omdat hij het spuugzat was om altijd maar weer te worden opgevoerd als charmante gladjanus in luchtbelletjes als ‘The Wedding Planner’, ‘How to Lose a Guy in 10 Days’, ‘Fool’s Gold’ en ‘Ghosts of Girlfriends Past’, zette Matthew McConaughey in 2009 een sluitbalk op zijn romcomcarrière en besloot hij alleen nog maar echt prikkelende rollen te aanvaarden.