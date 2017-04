De Kinderen van juf Kiet

De documentairemakers Peter Lataster en Petra Lataster-Czisch volgden een jaar lang een Nederlandse juf die in een openbaar basisschooltje in een Brabants dorpje met bewonderenswaardig veel geduld lesgeeft aan kinderen van asielzoekers uit Syrië en Irak. Er valt veel te zeggen voor hun vlieg-op-de-muur-aanpak – het is goed dat het dagdagelijkse schoolleven niet wordt onderbroken door interviews en dat de camera zich beperkt tot rustig observeren – maar af en toe verlangden we naar iets meer achtergrond. Is juf Kiet de enige die die kinderen begeleidt bij hun integratie? Hoe zit het met de dialoog met de ouders? Vinden die het eigenlijk oké dat hun kinderen tijdens de schoolvoorstelling staan te swingen op westerse muziek? En hoe hartverwarmend, hoopvol en aangrijpend (‘Buiten boem-boem, niet goed’) we deze documentaire bij momenten ook vonden, na twee volle uren in het klaslokaal te hebben vertoefd waren we ook een beetje opgelucht dat de bel rinkelde.