Bericht aan alle Power Rangers-fanaten: het spijt ons enorm dat we de nostalgische gemoedsstemming waarin u zich momenteel ongetwijfeld bevindt, komen verstoren, maar het kakelverse bioscoopavontuur van het bontgekleurde superheldenvijftal werpt – en dit nadat de ‘Mighty Morphin Power Rangers’-film uit 1995 al een behoorlijke miskleun was gebleken – wat ons betreft een nieuwe smet op de ‘It’s morphin’ time!’-mythologie. De vijf jonge hoofdacteurs – die in hun conversaties niet verder lijken te komen dan ‘Seriously?’, ‘No way!’ en ‘Pretty cool!’ – zijn verschrikkelijk irritant en ontstellend oncharismatisch, de humor infantiel (die grap met die stier: seriously?), de actiescènes ontzettend Michael Bay-erig. En de film in zijn geheel is, eerlijk gezegd, zó reteslecht dat de nieuwe Rangers het niet eens verdienen om in één en dezelfde zin te worden vernoemd als het woord ‘reet’. ‘De kuil in met hen!’ zo hoorden we booswicht Rita Repulsa (Elizabeth Banks) tijdens het zoveelste doodsaaie gevecht uitroepen: ons gedacht!