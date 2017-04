Vier jaar geleden imponeerde regisseur Arnaud des Pallières met ‘Michael Kohlhaas’, een in de Cevennen opgenomen middeleeuws drama over een paardenhandelaar (Mads Mikkelsen) die in opstand komt tegen het establishment. Dit is een heel andere film: het in vier hoofdstukken uiteenvallende levensverhaal van een meisje met een verwrongen identiteit. In het eerste deel maken we kennis met Renée (Adèle Haenel), een schooldirectrice die onverwacht bezoek krijgt van een pas uit de bajes vrijgelaten dame (Gemma Arterton) met een openstaande rekening. Vervolgens dalen we doorheen de schimmige wereld van illegale gokkers en woekeraars, en doorheen een lastige tienertijd vol gewelddadige mannenhanden, steeds verder af in het verleden, om uiteindelijk terecht te komen waar we moeten zijn: bij de bevroren wortels van haar persoonlijkheid. Een coming of age-film dus, maar dan in de achterwaartse stijl van ‘Memento’. Een intrigerend drama dat laat zien dat de weg naar de volwassenheid geplaveid ligt met trauma’s en onverwerkte femmes fatales.