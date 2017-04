We willen haar hooggehakte muiltjes strelen, haar vingertoppen kussen, haar beschermengel zijn. We willen samen met haar naar verre geheime plekken reizen, onze kleren op de vloer gooien en op de atol van het genot gaan wonen... Ja, sorry dat we ons even laten gaan, maar wij zijn nogal onder de indruk van de hoofdrolspeelster uit ‘Lady Macbeth’: Florence Pugh. Sommigen onder u zullen haar misschien al eens aan het werk hebben gezien in de televisieseries ‘The Falling’ en ‘Marcella’, maar voor ons was het de allereerste kennismaking met deze fluks naar de top rijzende Britse actrice die de zus van Emilia Clarke – Daenerys Targaryen – zou kunnen zijn: hetzelfde mooie snoetje, hetzelfde ondoorgrondelijke aura, dezelfde hoge schwing!-factor.