Gaat het om een poging de betreurde Paul Walker te doen vergeten? Geen idee, maar na Dwayne Johnson, Jason Statham en Kurt Russell heeft nu ook supervedette Charlize Theron zich bij de stilaan uit z’n voegen barstende sterrencast van de ‘Fast & Furious’-franchise gevoegd. Theron is een aanwinst: geweldig hoe ze als de boosaardige hackster Cipher tijdens een tête-à-tête met Dom (Vin Diesel) ineens op een dreigende fluistertoon overschakelt. O ja: net zoals Indy in ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ onder de invloed van Mola Ram een beetje boosaardig werd, zo keert ook Dom zich door toedoen van Cipher tegen zijn vrienden. Verder zijn alle vertrouwde motoronderdelen van de partij – veel grieten in hotpants, veel onwaarschijnlijke stunts (slapstick op vier wielen: de zombie-auto’s!), en levenswijsheden als: ‘Het doet er niet toe wat onder de motorkap zit. Wat van belang is, is wie achter het stuur zit.’ Ons hoort u niet morren: wij zijn nog steeds fan.