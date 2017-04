The Eagle Huntress

Zelfs te midden van het Kazachse nomadenvolk, zo leren we uit deze documentaire, waart het spook van het seksisme rond. De 13-jarige Aisholpan heeft de ambitie om arendjaagster te worden – het is eens iets anders dan ‘iets in de media willen doen’ – maar de dorpsoudsten zijn tegen: thee zetten is wat meisjes moeten doen! Zal Aisholpan op het jaarlijkse arendfestival, waar de arendjagers allerlei opdrachten krijgen voorgeschoteld, kunnen bewijzen dat ze het waard is om in de voetsporen van haar voorouders te treden? Stiekem hoopten wij om net zoals Aisholpan één te worden met de adelaar, maar de opdringerige soundtrack belette ons om in de juiste sfeer te komen: de arend kan niet omhoog wieken, of donderende synthesizers zwellen aan. Liever dan die veel te luide ambientmuziek, hadden we eens het fluiten van de wind willen horen, de fladderende vleugels, of de hypnotiserende stiltes van de Mongoolse steppen. Dzjengis Khan gromt mee.