Tijdens een feestje straalbezopen naast je vriendinnen op de sofa zitten en elkaar vrolijk ‘shitface’ noemen: wat moet het heerlijk zijn om zo leeghoofdig te zijn als die tienermeisjes uit ‘Before I Fall’. Hoewel: één van hen, Samantha, komt op de terugweg naar huis om het leven in een verkeersongeval. Waarna het meisje miraculeus opnieuw in haar bed ontwaakt en diezelfde noodlottige dag van voren af aan moet herbeleven – en opnieuw en opnieuw (behoorlijk overbodige voice-over: ‘Het gebeurde echt. Alweer.’). Blijkt dat die griet, net zoals Phil, de weerman uit ‘Groundhog Day’, gevangen zit in een soort tijdslus (en wij helaas ook). Gezien de vele close-ups van op smartphones tokkelende vingers zou je ‘Before I Fall’ kunnen omschrijven als de ‘Groundhog Day’ voor de WhatsApp-generatie, met dat verschil dat ‘Groundhog Day’ een meesterwerk is, en het doodsaaie ‘Before I Fall’ niet meer dan een bliepje op de uiterste rand van ons radarscherm – oeps, het valt er net vanaf!