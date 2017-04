Welke gedachten flitsten er door het hoofd van Bob Dylan toen hem ter ore kwam dat hij de Nobelprijs had gewonnen? Misschien geeft de openingsscène uit de Argentijnse prent ‘El ciudadano ilustre’ het antwoord. Die scène speelt zich af in Stockholm, waar de wereldberoemde schrijver Daniel Mantovani (een onberispelijke vertolking van Oscar Martínez) op het punt staat om de luisterrijke zaal te betreden waar hij in aanwezigheid van de Zweedse royals de Nobelprijs in ontvangst zal nemen. Terwijl we de stem horen galmen van iemand die binnen in de zaal een inleidende toespraak houdt, zien we de schrijver op een triest stoeltje in de gang zitten, het gezicht enigszins terneergeslagen in de handen begraven: ’t is een grappig tableautje, dat in al zijn droogkomische tristesse wordt vervolledigd door een hostess met een kepie die roerloos naast hem staat. Uit zijn dankspeech spreekt vooral bitterheid: dat hij de Nobelprijs wint, aldus Daniel, bewijst vooral dat zijn oeuvre voldoet aan de heersende smaak, en dat terwijl een artiest behoort te provoceren. Is dit wat Bob dacht? We vragen het ons af.