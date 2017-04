Het groeit... het groeit... en het is gevaarlijk! Ja, het is waar: de zenuwslopende strijd die de bemanning van het claustrofobische Internationaal Ruimtestation aanbindt tegen dat van Mars afkomstige wezen (‘Eén en al spier, brein én oog’), is een regelrechte rip-off van ‘Alien’. En wat, zo vraagt de facehugger op onze smoel zich af, dan nog? ‘Life’ is spannend, bezit een B-film-achtige charme, en heeft een knappe Russische commandante in de aanbieding die luistert naar de betoverende naam Ekaterina Golovkina. De vlammenwerpers worden bovengehaald, iemand bouwt een sensor waarmee ze het losgeslagen schepsel kunnen traceren, iemand roept ‘Ik brand die klootzak eraf!’, en op het eind loeien alle alarmsystemen, flikkeren alle rode lampen en spuit er rook uit alle ventielen, terwijl de laatste overblijvende bemanningsleden zich naar de reddingssloepen reppen. Overigens krijgt ook Jake Gyllenhaal, in navolging van Sigourney Weaver, in ‘Life’ zijn eigen ‘oog in oog met de alien’-scène. Onze facehugger grinnikt mee.