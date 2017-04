Dit waargebeurde relaas van de beroemde liefdesaffaire tussen de koning van Botswana en de Britse Ruth Williams vertoont alle kwaliteiten en gebreken van het canonieke Britse historische drama: de heren dragen de historisch correcte colbertjes, de zwarte acteurs laten de r lekker theatraal rollen (‘Het is ons rrrrrrecht!’), en eenmaal aangekomen in Botswana glijdt de camera sierlijk boven een kudde antilopen (waarom voor de verandering niet eens een dikstaartgalago in beeld brengen?). Op de smetteloze fotografie valt niets af te dingen, maar het geheel maakt een nogal oubollige en vaak ook gekunstelde indruk: dit is nu écht eens het soort cinema waarin, nét op het moment dat er in de straten rellen uitbreken, de hoogzwangere koningin op de patio van haar huis dubbel klapt van de weeënpijn. Dat sommige zwarte acteurs met precies hetzelfde accent spreken als dat van Prince Akeem (Eddie Murphy) in ‘Coming to America’, maakt sommige scènes dan weer onbedoeld rrrrrrrrreuzeleuk.