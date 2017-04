In deze Spaanse rolprent van Raúl Arévalo, een regisseur met onmiskenbaar veel talent, gaan twee mannen een merkwaardig bondgenootschap aan. Curro is de enige van vier bendeleden die na een dramatisch afgelopen overval op een juwelierszaak door de flikken bij de lurven werd gevat. José is de echtgenoot van de vrouw die tijdens die overval werd doodgeslagen. Wanneer José aan de pas vrijgelaten Curro vraagt om hem naar zijn drie kompanen van weleer te leiden, ontstaat een onvrijwillig partnership dat drijft op angst, rouw en wraakzucht – die zwartgevleugelde demon met de bloedrode ogen en de maaiende klauwen. Zal José in staat zijn om zijn vijanden vergiffenis te schenken, of zal de demon zijn hand onweerstaanbaar naar het heft van het klaarliggende mes sturen? U krijgt het antwoord in een sterk vertolkte, aan een minutieus opgebouwde spanningsboog vasthangende thriller die laat zien dat wraak een schotel is die het best wordt opgediend met tapas.