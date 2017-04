Van alle meisjes die we in het genre van de tienerkomedie al tegen het onrustige lijf zijn gelopen – van Juno uit ‘Juno’ tot Cady uit ‘Mean Girls’ – is Nadine (Hailee Steinfeld) uit ‘The Edge of Seventeen’ één van de meest geloofwaardige. Ze is geen lekker sarcastische oneliners afvurend buitenbeentje zoals Juno, maar gedraagt zich zoals de meeste meisjes van 17 zich gedragen, wat wil zeggen: ze valt op de foute jongens, drijft haar moeder met haar klotebuien tot wanhoop, en wordt volledig opgeslorpt door zichzelf. Rouw, eenzaamheid, de pijn van het bakvis-zijn: ‘The Edge of Seventeen’ scheert er eerder rakelings langs dan er diep op in te gaan, maar dat neemt niet weg dat we een vermakelijk filmpje zagen met een vrij hoge herkenbaarheidsfactor. Je willen amuseren op feestjes maar je alleen maar lomp voelen: yep, daar hebben ook wij tonnen ervaring mee. Het moet zijn dat er een meisje van 17 in ons schuilt.