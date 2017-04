A Dog’s Purpose

Laten we het maar zeggen zoals het is: uw dienaar is een notoire hondenhater. Teckel of maltezer, mopshond of Tibetaanse terriër: naar de maan ermee! En hetzelfde geldt voor dit met hondenkwijl overgoten drama over een retriever die na zijn dood reïncarneert in de pels van een herdershond, die op zijn beurt reïncarneert in... Kom, laten we het erop houden dat wij, nadat we die keffer voor de zoveelste keer in slow motion een bal uit de lucht hadden zien plukken, zin kregen om iemand te lijf te gaan met een kauwbot. Maar laten we mild blijven: indien u tot het soort mensen behoort die in hun kindertijd een hond hadden, dan zult u bij het aanhoren van die fucking hondenvoice-over (‘Mijn baasje en ik speelden de hele namiddag met de bal’) ongetwijfeld met de tranen in de ogen terugdenken aan die magische momenten dat Boomer, Pluto of Foofur op het grasveld uw gezicht lag te likken.