Regisseur Alain Gomis dropt u in een schitterende openingsscène die zich helemaal afspeelt in een bar in Kinshasa: onder de goedkope lampen weerklinkt vrolijk geroezemoes, biertjes worden ontkurkt, iemand slaat op een trommel, een sfeer van hitsigheid steekt op, de mannen knijpen in achterwerken en de vrouwen snauwen ‘Handen thuis!’, de muziek zwelt aan en iedereen geeft zich over aan de krolse ritmes van de nacht... Knap hoe de cineast die geweldige atmosfeer via een reeks lange takes naar uw eigen bloedstroom weet over te pompen, maar voor u met een feesthoedje op een ticket naar Kinshasa boekt dient u te weten dat Gomis met veel gevoel voor authenticiteit en een prachtig oog voor detail ook laat zien dat die wonderbaarlijke metropool een donkere keerzijde heeft: ongeasfalteerde straten, trieste huizen vol kapotte ijskasten, en – zoals het hoofdpersonage mag ervaren – een miserabele gezondheidszorg. Een mooie film die het midden houdt tussen een bruisende ode en een aangrijpend requiem.