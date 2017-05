Met de carrière van Jamie Foxx loopt het blijkbaar niet zo lekker: won hij in 2005 nog een Oscar voor zijn rol in ‘Ray’, en speelde hij in 2012 nog de hoofdrol in Tarantino’s ‘Django Unchained’, dan draaft hij dezer dagen onder het roepen van ‘Watch out!’ en ‘Stay down!’ rond in eerder middelmatige actiethrillertjes als ‘Sleepless’. Voor de geloofwaardigheid moet u niet gaan kijken: een klikspaan die in het midden van een verlicht honkbalstadion door enkele maffiosi aan een ballenmarteling en een tong-amputatie wordt onderworpen zonder dat iemand iets merkt? Yeah, right. De shoot-outs beperken zich hoofdzakelijk tot een casino in Las Vegas, waar politieagent Jamie – de zweetdruppels die het meisje van de make-up met zichtbaar veel toewijding in zijn hals heeft aangebracht, acteren beter dan hijzelf – probeert af te rekenen met de fielt die zijn zoon heeft gekidnapt. Wij leunden achterover, dompelden onze rechterhand onder in onze emmer popcorn, en zagen grinnikend dat het slecht was.