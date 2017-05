Grof gesteld zouden we kunnen zeggen dat de Waalse film ‘Mon ange’ het product is van de clan rond Jaco Van Dormael: regisseur Harry Cleven acteerde in ‘Mr. Nobody’ en ‘Le tout nouveau testament’, scenarist Thomas Gunzig schreef mee aan ‘Le tout nouveau testament’, de fotografie is van zijn dochter Juliette, en Jaco himself producete. Ironisch genoeg mist dit van de pot gerukte sprookje de Van Dormael-touch. Negen maanden na de verdwijning van haar echtgenoot, een in verdwijningen gespecialiseerde goochelaar, schenkt Louise het leven aan een onzichtbare baby. Die krijgt het – de plot dikt aan – als tiener te pakken voor een blind meisje. Jaco had hier misschien een speelse, van pure magie tintelende film van kunnen maken, maar Cleven kiest de weg van het trage, serieuze, ietwat grootdoenerige melodrama. Met het griezeligste digitale effect aller tijden: wanneer de onzichtbare zuigeling aan de borst van zijn mama ligt, zie je de tepel vanzelf heen en weer bewegen – net Stevie Wonder aan z’n piano!