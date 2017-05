Genoten van de film bij het bekijken, maar achteraf kwam het besef wel snel dat er toch enkele cruciale zaken meer dan scheef zaten. Passief racisme als een bron voor een horrorscenario blijft een geniale vondst wel, maar de uitwerking laat te wensen over. Ik heb massa's begrip voor Chris' situatie, maar wat hij allemaal te horen krijgt van de blanken is er regelmatig over - zo zou ik toch niet praten tegen een zwarte. Dialogen dienen het uitgangspunt té veel, het is té. SPOILER ALERT !!! : Maar het grootste probleem blijft dat er nooit, maar dan ook nooit, een degelijke verklaring wordt gegeven voor het kiezen voor een zwart slachtoffer om de transplantatie op uit te voeren. De verklaring in de film (black zijn is in de mode) is fermen bullshit. Oma en opa lopen rond in dat huis en enkel daar, dus modieus zijn of niet in een zwart lichaam klopt eenvoudigweg niet. Dus ik vrees dat ik deze ga moeten klasseren onder goed uitgangspunt, flauwe uitwerking. Maar er zijn enkele positieve zaken: de beelden zitten snor (inderdaad, de openingsscene, ook al heeft die narratief geen hol te zien met de plot), het uitgangspunt blijft fantastisch, en Daniel Kaluuya kan acteren (was reeds merkbaar in Sicario). Hij is echt wel sterk in de hypnose-scène.