‘Historisch!’ ‘Een rauw meesterwerk!’ ‘De beste horrorfilm van het jaar!’ De recensies in de Amerikaanse pers klonken allemaal zó jubelend dat we bij onszelf zeiden: ‘Ach, de makers zijn erin geslaagd een hype in gang te zetten en de critici hebben zich blindelings laten meeslepen.’ Nu we ‘Get Out’ ook zelf hebben gezien, en de eerste centimeter kippenvel een héél klein beetje begint weg te trekken, kunnen we alleen maar beamen dat voormalig Obama-imitator Jordan Peele werkelijk een heel straf en behoorlijk uniek regiedebuut heeft gemaakt.