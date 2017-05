Kruisbeschermer aan, gebitsbeschermer in: ‘Bleed for This’ vertelt het waargebeurde verhaal van Vinny ‘The Pazmanian Devil’ Pazienza (Miles Teller), een pluimgewichtbokser die begin jaren 90 een blessure opliep aan zijn nekwervels en met vier stalen pinnen in zijn hoofd aan de terugtocht naar de top begon.