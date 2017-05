Deze biopic schuwt de donkere kantjes van de legendarische gitarist Django Reinhardt niet: hij komt hier naar voor als een nonchalante gozer die te laat komt op zijn eigen concerten, als een egotripper die zijn eigen broer nauwelijks een plekje in het voetlicht gunt, en als een notoire bon vivant (oké, dat laatste siert hem). Bovenal leren we hem kennen als een artiest die er geen graten in zag om ook onder het nazibewind concerten te blijven geven. Lieten de oorlogsomstandigheden hem werkelijk ijskoud? Is het historisch correct dat hij het verzet op een bepaald moment dan toch een handje hielp bij het nachtelijke transport van een Engelse piloot? Geen idee, maar het nogal ongeloofwaardige gedrag van het personage van Cécile De France laat vermoeden dat de scenaristen hier en daar hun toevlucht hebben genomen tot verdichtsels. Wij zagen niettemin een deftige, prima vertolkte, tot tappen met de voet aanzettende biopic: pak je gitaar, Django!