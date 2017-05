Vlaanderen stuurt zijn zonen uit: Johan Heldenbergh staat tegenwoordig voor de lens zoentjes uit te wisselen met superster Jessica Chastain. Pas maar op, Schoenaerts, of hij maait het gras voor uw voeten weg! Heldenbergh is in dit op feiten gebaseerde oorlogsdrama overigens geen figurant, maar een hoofdrolspeler: hij vertolkt Jan Zabinski, de directeur van een dierentuin in Warschau die samen met zijn vrouw Antonina (Chastain) zoveel mogelijk joden uit het getto helpt te ontsnappen. Het beste nieuws is dat Heldenbergh, niet gehinderd door een moddervet Pools accent, donders goed staat te acteren en zelfs de aangrijpendste scène uit de hele film – die op het treinperron – op zijn naam mag schrijven. Het minder goede nieuws is dat ‘The Zookeeper’s Wife’ vooral in de tweede helft verzuipt in meligheid – met op het eind zelfs een tranerige variant op de klassieke ‘En wie staat daar na 20 jaar voor de deur? De doodgewaande neef!’-scène. Ook de olifant speelt trouwens niet slecht.