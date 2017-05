Alien: Covenant

Zoals gewoonlijk in een Ridley Scott-film oogt alles weer piekfijn en weten de verleidelijke beelden een beklemmende sfeer te scheppen. Het eerste uur vertoont ook een redelijke spanningsopbouw (de burstscène in de ziekenboeg, de alienaanval in de bosjes, prachtig) maar gaandeweg verliest de plot aan vertelkracht. Veelbetekenende antwoorden na het mysterieuze 'Prometheus' hoef je hier niet te verwachten. Al is dat niet noodzakelijk een pluspunt want ik vind die hele Prometheus-mythologie letterlijk en figuurlijk een lelijk beestje. Geef mij maar de Giger-aliens. Het laatste halfuur is ronduit voorspelbaar. Wie had nu niet door dat David 8 het had gehaald van Walter! (Een shot van een mes tijdens het gevecht telefoneerde de twist al ruim vooraf). Ik verliet licht ontgoocheld de zaal en dacht -ook als fan van het eerste uur- dat ik het nooit zou moeten toegeven maar blijkelijk is de franchise nu toch echt wel creatief leeggemolken.