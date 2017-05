The Day Will Come

De gruwel die zich in de jaren 60 in het weeshuis van het Deense Godhavn voltrok, gaat het menselijke bevattingsvermogen te boven. De kinderen werden er constant vernederd, tot pulp geslagen, verkracht, en tegen elkaar opgezet in een sfeer van angst en verpletterende terreur. Volwassenen die hun wreedheid op een meedogenloze wijze botvieren op weerloze kinderen: dit is het ergste van het ergste. We zijn er nog steeds niet goed van, en tóch zien we ons verplicht om zelf de tuchtroede boven te halen: regisseur Jesper Nielsen heeft dit waargebeurde verhaal immers in een film gegoten – Godhavn heet hier Gudbjerg – waarin de meligheid (kleffe voice-over en huilerige viool inbegrepen) het meermaals wint van de rauwheid. Lars Mikkelsen is angstaanjagend goed als de directeur, maar door de film te laten eindigen op een ongelooflijk misplaatste triomfantelijke noot, gunnen de makers u iets dat de kinderen van het échte Godhavn wellicht nooit van hun leven zullen ervaren: verlossing.