Een film over de beeldhouwer Auguste Rodin? Wij namen in ons bioscoopzeteltje prompt de houding aan van Rodins beroemdste tuinbeeldje ‘De denker’. Ons naakte en gespierde lijf (u had de bewonderende genotskreetjes van de collega’s moeten horen) naar voren gebogen, de rechterelleboog op de linkerknie, de kin op de rug van de rechterhand, onze blik geconcentreerd op het doek gericht. En dit is wat wij dachten: een boeiende en amusante biopic, waaruit Rodin tevoorschijn komt als een man die zich zijn leven lang miskend bleef voelen door het artistieke establishment van de Parijse salons en, zelfs toen hij allang was uitgegroeid tot monstre sacré van de kunstwereld, bleef worstelen met zijn arme komaf.