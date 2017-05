Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge

Na het ontgoochelende ‘On Stranger Tides’ leek het tijd om de sabels voorgoed op te bergen, maar kijk: in ‘Salazar’s Revenge’ valt warempel een hoop frisse zeeschuimersfun te beleven. Johnny is opnieuw in vorm (de teleurstelling op Jacks smoel als hij ontdekt dat de beloning op zijn hoofd naar één schamele dollar is gezakt!), de gag met de guillotine is een giller, en in de earth-shattering sound van de imax-bioscoopzaal klinkt het gedonder van de recht op je af denderende piratenschepen indrukwekkender dan ooit. Onze papegaai vond het laatste halfuur maar niks, maar goed, in Hollywood staat in het wetboek dat dit soort blockbusters móét worden afgerond met een portie hysterische actie. Geef toe: een kleine scène zoals die waarin de piraten zich vrolijk maken over de net aan boord geklommen ‘horologe’ (meisje dat de scheepskoers bepaalt met een horloge, red.), is toch honderd keer plezieriger dan al die digitaal opensplijtende zeeën? Ay!