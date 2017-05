Sami Blood

Elle-Marja, het hoofdpersonage, behoort tot het volk van de Sami: nomaden die in het hoge noorden traditiegetrouw in rendierhuiden handelden. Lappen, zo worden ze ook genoemd, maar zelf vinden ze dat een scheldwoord. Zeker in de jaren 30 hadden de Sami het niet onder de markt: hoewel ze verstandig is, en zelfs bereid om op school haar moedertaal, het Samisch, op te geven en Zweeds te spreken (De juf: ‘Tenminste een taal die iedereen verstaat!’), krijgt Elle-Marja te horen dat ze lager op de evolutionaire ladder staat dan de Zweedse kinderen en dat haar schedel niet de vereiste omvang heeft om verder te kunnen studeren. Dit serene drama maakt mooi voelbaar hoe het moet zijn om tot een minderheid te behoren: blijf je trouw aan de eigen cultuur, dan beschouwt de goegemeente je als achterlijk, wil je integreren, dan maak je je in de ogen van de eigen bevolkingsgroep verdacht. Geen mokerslag, maar een lap.