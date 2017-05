U heeft het vast al eens meegemaakt: de liefdesbliksem slaat in, en in al je romantische naïviteit denk je dat ze het perfecte meisje voor je is. En plotseling sta je zes weken verder in de relatie en denk je: ‘Verdorie, bitch, wat wíl je nou eigenlijk van me?’ Zoals het in de liefde gaat, zo gaat het ook vaak in de cinema. Aan het begin van ‘Unlocked’ dachten wij nog: ‘Goeie thriller!’ Achteraf dachten we: ‘Maar wat wílde dit monstertje van ons!?’