Ták-ták-ták-ták-ták-ták-ták-ták! Zoals Antonia Santiago Amador, de koningin van de flamenco, haar hakken op het podium laat ratelen, klinkt ze bijna als een op hol geslagen pneumatische hamer. De flamenco zal wel nooit ons favoriete muziekgenre worden – wij voelden aldoor een stekend verlangen naar iets van Metallica – maar voor dit soort hakwerk bestaat maar één woord: impressionant. In haar hoogdagen was ze zo beroemd dat Salvador Dalí elke dag kwam kijken, in het gezelschap van zijn met een diamanten halsband uitgeruste cheeta. Wat Antonia overigens niet leuk vond, want zodra ze té hard met de hakken begon te stampen, zette de cheeta het op een vervaarlijk grommen – terwijl ze dit vertelt, valt de verontwaardiging nog steeds van haar gezicht te lezen. Ervoer ze op het podium de hemel, dan ervoer ze in haar relatie jammer genoeg de hel: u kunt het haar allemaal zelf horen vertellen in de mooie documentaire ‘La Chana’. En dan nu: ‘Master of Puppets’!