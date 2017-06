Trouwe lezers van deze rubriek herinneren zich van de bespreking van ‘A Dog’s Purpose’ dat uw dienaar een bloedhekel heeft aan de viervoetige schepsels die men gemeenzaam honden noemt. Een goede hond is een dode hond, zo weten wij sinds wij – trauma! – in onze ukkenjaren het tandwerk mochten voelen van een ongewassen Duitse herdershond. Die maar niet wilde lossen. Op de dag des oordeels (hij komt eraan), wanneer we net zoals die mysterieuze kaalkop uit ‘The Leftovers’ naar de wapens zullen grijpen, zullen slechts vier mormels op onze genade kunnen rekenen: Rataplan, Snoopy, Droopy en nu ook Rintje, uit de gelijknamige Ketnet-animatiereeks waarvan de compilatie nú in de bioscopen loopt. Acht grappige verhaaltjes voor de allerkleinsten, waarvan vooral de ambachtelijk aandoende decors ons wisten te charmeren. Van de draaiknop van de kraan tot het gat in de brievenbus: in Rintjes wereld hebben zelfs de kleinste meubeltjes het design van een hondenbot. Groovy!