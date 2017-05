La Región Salvaje

Deze Mexicaanse film, een hoogst curieuze mix tussen een relatiedrama, een horrorprent en een erotische sciencefictionfilm, speelt al een poosje in de vaderlandse bioscopen maar bereikte nu pas ons netvlies. De hoofdfiguren zijn een moeder met onvervulde seksuele verlangens, een biseksuele landmeter, een homofiele verpleger en een griet die er een seksrelatie op nahoudt met een per meteoriet gearriveerd buitenaards wezen – een kruising tussen een gigantische inktvis en iets uit de verbeelding van de Zwitserse kunstenaar H.R. Giger. Klinkt als de synopsis van een klucht van de jonge Almodóvar, maar met die dreigende soundscapes en mysterieuze beeldcomposities behoort de film meer tot het rijk van het beklemmende ‘Under the Skin’. Regisseur Amat Escalante laat het verhaal ietwat teleurstellend eindigen op een macabere grap, maar twee shots blijven op het netvlies gebrand: de krater met de copulerende dieren en de grofzinnelijke verstrengeling met het hitsige wezen. Hier met die tentakels!