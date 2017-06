De ontstaansgeschiedenis van deze in amper twee weken opgenomen en slechts door drie acteurs gedragen oorlogsfilm leest, toch voor een stukje, als een droom die werkelijkheid werd. Op aanraden van een vriend stuurde Dwain Worrell, een leraar Engels die in zijn vrije tijd een filmscenario had neergepend, zijn schrijfsels naar Amazon Studios, de in 2010 opgerichte filmafdeling van Amazon. De internetgigant hapte toe, en Worrell mag zich vandaag één van Hollywoods hotste scenaristen noemen. Hm, misschien moesten wij ook maar eens onze kans wagen en ons autobiografische script, getiteld ‘The Hasselt Redemption: Someday This Pain Will Pass’, aan Amazon proberen te verpatsen. By the way, de door Amazon gefinancierde en uitgebrachte langspeelfilms zijn – in tegenstelling tot de films van Netflix, die tegelijk op het kleine en het grote scherm beschikbaar zijn – in eerste instantie uitsluitend bedoeld voor de bioscoop en pas in een later stadium voor hun streamingdienst.