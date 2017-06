Een trage groeier, deze eersteling van de in België vertoevende Fransman Jean-Philippe Martin. Thomas, de hoofdfiguur, is een geluidstechnicus, een op zijn eigen golflengte levende eenzaat die alleen maar naar het rumoer van de wereld schijnt te kunnen luisteren door zijn microfoon en headset. De ontmoeting met de illegaal in het land verblijvende Amina jaagt echter een sonische vibratie door zijn innerlijke galmkelder.