Er wordt dezer dagen wat afgebloed in de boksring: na het entertainende ‘Bleed for This’, over de onwaarschijnlijke comeback van Vinny Pazienza (Miles Teller), mag u nu gaan supporteren voor Chuck Wepner (Liev Schreiber), de Amerikaanse bokser die het Muhammad Ali tijdens een legendarisch gevecht in 1975 heel even moeilijk maakte en model stond voor Rocky Balboa. Een kwast, die Chuck, en toch kun je niet anders dan een grenzeloze sympathie voor hem opvatten. De hoeveelheid boksdramaclichés in ‘The Bleeder’ (Neergang! Boete! Verlossing!) is ongeveer even groot als het schrikbarend hoge aantal hechtingen dat Wepner in zijn grillige carrière nodig had, maar wat zijn we blij voor de prachtige karakteracteur Liev Schreiber – en dat spreekt u uit als Lie-èf Schreibèr – dat hij eindelijk eens zijn tanden in een deftige hoofdrol heeft kunnen zetten. Het is Schreibers genietbare vertolking die deze film nét boven de middelmaat uit mept.