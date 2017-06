The Swedish Theory of Love

Zweden! Zijn naaldbossen! Zijn hoge levensstandaard! Zijn supermodellen! De keerzijde is dat, sinds de overheid er in de jaren 70 uitvaardigde dat de mensen zich totaal onafhankelijk van elkaar moeten kunnen ontwikkelen, het land is verworden tot een maatschappij van individuen – de helft van de Zweden woont alleen, een kwart sterft in eenzaamheid. ‘We maken geen deel meer uit van een geheel, maar leven achter gesloten deuren,’ zo getuigt iemand. Ter illustratie dat het ook anders kan, zoomt de camera in op enkele hippies die tussen de sparren over elkaar liggen te glijden, en op een dokter die hoog oploopt met het gemeenschapsgevoel in Ethiopië – overigens één van de armste landen ter wereld. Geef ons dan toch maar dat verderfelijke individualisme. ‘Wie té veel online zit, verliest de vaardigheden om écht om te gaan met je medemens,’ aldus een professor op het eind. Een uitspraak waar we straks eens over gaan nadenken, na ons dagelijkse bezoekje aan nudeswedishsupermodels.com.