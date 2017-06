Avengers, sidder en beef! Het monster van Frankenstein, Dr. Jekyll, de Bultenaar van de Notre Dame, het Spook van de Opera en de Onzichtbare Man zijn op weg naar het witte doek, en ze zijn vastbesloten om de box office in te palmen! De Universal Studios zijn namelijk van plan om het genre van de monsterfilm, dat vooral populair was in de jaren 30 en 40, nieuw leven in te blazen. Onder meer Johnny Depp (de onzichtbare), Russell Crowe (Dr. Jekyll) en Javier Bardem (Frankenstein) hebben nu al getekend voor meerdere episodes, en de op stapel staande franchise heeft zelfs een naam gekregen: Dark Universe. En wij durven er nu al ons rubberen Draculagebit op te verwedden dat die franchise vroeg of laat zal culmineren in één grote ensemblefilm waarin bovengenoemde creaturen als team in de clinch zullen gaan met één of andere wereldbedreigende godheid: ‘Monsters, assemble!’