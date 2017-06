Na de nu al legendarische openingsscène van ‘L’amant double’ wisten wij niet goed of we een staande ovatie moesten geven, ontzet ‘Heb je van je leven!’ uitroepen of gewoon hardop grinniken. De camera trekt zich middels een goed gerichte zoom langzaam terug uit een opengesperde vagina; er volgt een lekker ouderwetse overvloeier naar een even opengesperde oogbol; en als kers op de taart rolt er vanuit de hoek van die oogbol ook nog eens een traan naar beneden! Wow, yee-ha, lieve deugd én welkom in de nieuwe erotische thriller van François Ozon!