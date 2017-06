Zeg ‘Salaam Aleikum!’ of gewoon ‘Gegroet!’ tegen Leila, een advocate die in de nachtclub graag doorkijkbloezen draagt; Salma, een dj die niet aan haar ouders durft te vertellen dat ze op vrouwen valt; en Noor, een meer religieus ingesteld meisje dat niet eens weet wat een rave is. Drie jonge Arabische vrouwen die een flat delen in Tel Aviv en samen dienen op te boksen tegen de demon van de onderdrukking. De clash tussen traditie en moderniteit, tussen religieus fundamentalisme en vrijheid, tussen hoofddoeken en doorkijkbloezen: hier zijn al veel films over gemaakt, maar de drie hoofdactrices zijn steengoed en de regie van Maysaloun Hamoud is fris en energiek. Aan al die meiden die elke dag opnieuw een strijd moeten leveren om zichzelf te mogen zijn en van hun conservatieve zwijnen van mannen voortdurend te horen krijgen dat ze moeten stoppen met roken en fuiven en zich fatsoenlijker moeten kleden: niet versagen, meisjes! Insjallah!