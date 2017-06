Hollywood blijft maar incashen op het succes van oude televisiereeksen: na ‘Starsky and Hutch’, ‘The Dukes of Hazzard’, ‘21 Jump Street’ en ‘CHiPS’ heeft nu ook ‘Baywatch’ een bioscoopversie gekregen. Uiteraard zijn de babes in de badpakken weer van de partij, maar de toon mocht in de filmversie blijkbaar wat ironischer: wanneer CJ (Kelly Rohrbach) over het zand rent – waren wij maar de surfplank onder haar arm – merken de strandwachters met fronsende wenkbrauwen op dat ze zich in slow motion beweegt. De humor is over het algemeen van een bedroevend niveau, maar we hebben toch één keer kunnen grinniken, namelijk met Zac Efron die zich voor de booswichten verbergt in de schuif van een mortuarium en vervolgens in een even walgelijke als hilarische scène tot zijn ontzetting dikke klodders rottend lijkvocht op zijn smoel voelt druppelen. ‘Dat is necrose-vet,’ zo weet Mitch (Dwayne Johnson), die in de schuif naast hem ligt, te vertellen. Zeg niet dat strandredders leeghoofden zijn.