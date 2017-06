Bram Fischer (de vlot Afrikaans sprekende Peter Paul Muller) was een boeiende man: een doorgewinterde advocaat, telg van een gefortuneerd blank boerengeslacht, trotse eigenaar van een villa met zwembad, maar tegelijk één van de kopstukken van het ondergrondse communistische verzet tegen de apartheid. Op het zogeheten Rivoniaproces, waar Mandela tot levenslang werd veroordeeld, verdedigde hij de van sabotage verdachte leiders van het ANC, en dat terwijl hij zélf de hete adem van de geheime dienst in zijn nek voelde. Epossen over het apartheidsregime hebben weleens de neiging voor de grote emoties te kiezen (‘Cry Freedom’), maar regisseur Jean van de Velde koos wijselijk voor een strakke thrillervorm. Dankzij ‘Bram Fischer’ weten we nu ook dat het kinderboek ‘Black Beauty’ door het apartheidsregime werd beschouwd als subversieve literatuur en samen met het ‘Het Communistisch Manifest’ van Marx op de lijst van verboden boeken stond. Verontwaardigd briesen de paarden.