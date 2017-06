Compostelle, le chemin de la vie

In deze documentaire zijn we met enkele mensen on the road naar Santiago de Compostela. Opvallend is dat de regisseur de pelgrims niet rechtstreeks in beeld neemt, maar alleen maar hun rug laat zien, of de schaduw die ze al stappend op de zonovergoten weg werpen. Alsof de cineast geen specifieke gezichten op de pelgrims wilde plakken, maar wilde laten aanvoelen dat we allemáál een beetje pelgrim zijn. In het begin komen de pelgrims niet verder dan platitudes (‘We moeten weer één worden met de natuur’), maar gaandeweg voelden we zowaar zélf een serene rust over ons heen komen; wellicht dezelfde rust die de pelgrims nastreven. Een mooie documentaire die doet verlangen naar eenzame wandelingen onder de zon, naar het geluid van krekels onder de sterren, en naar het moment dat je eindelijk weer thuiskomt en je geliefde met haar lange liefdevolle nagels met een bijna tranceverwekkende deugddoendheid aan het eelt op je tenen begint te krabben.