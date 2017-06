All Eyez on Me

In de eerste helft van deze biopic over het leven van Tupac Shakur heeft regisseur Benny Boom het ietwat lastig om de juiste beat te vinden en beperkt de plot zich tot een té haastige aaneenrijging van biografische scharnierpunten: het Black Panther-verleden, de verhuizing naar Californië, de eerste rhymes. Maar in de tweede helft zuigt het verhaal u dan toch iets dieper mee in de fascinerende wereld van de gangsta rap; een nogal ranzig universum, zo blijkt, waarin de roemruchte Death Row-platenbaas Suge Knight er niet voor terugdeinst om een medewerker een steak door de strot te rammen. Maar valt deze film wel te betrouwen? Werd Tupac er in die hotelkamer ingeluisd, of maakte hij zich schuldig aan verkrachting? En wat gebeurde er wérkelijk toen hij zijn 9mm-pistool leegschoot op die twee flikken? Geen idee, maar de makers doen wel héél hard hun best om de rapper van zoveel mogelijk zonden te ontslaan.