‘It Follows’, ‘The Neon Demon’, ‘The Conjuring 2’, ‘Don’t Breathe’, ‘Grave’, ‘Get Out’, ‘Split’, deze week ‘It Comes at Night’ en straks de Stephen King-verfilming ‘The Dark Tower’: geen idee of het u al is opgevallen, maar we zitten in een periode dat het horrorgenre feller en met méér bravoure dan anders de multiplexen inpalmt. Misschien, zo fluistert onze huiskobold ons in, komt het doordat we in onrustige tijden leven. Het is immers lang niet de eerste keer in de geschiedenis dat een opstoot van horrorfilms in de bioscopen samenvalt met een opstoot van spanningen en angst in de straten. In de jaren 30 ging de Grote Depressie gepaard met de opkomst van Frankenstein, Dracula, de Mummie en de Weerwolf. En in het begin van de jaren 70, toen de wereld in de ban was van de oorlog in Vietnam en het afluisterschandaal van Watergate, vergaapten de mensen zich massaal aan ‘The Exorcist’ – alsof het rondtollende hoofd van Linda Blair diende als een soort katalysator voor de wild om zich heen grijpende paranoia.